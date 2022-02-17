Раскрыто предназначение круглых отверстий на кедах Converse

Журналисты раскрыли секрет двух маленьких отверстий, которые располагаются в нижней части обуви бренда Converse. Соответствующий материал публикует The Sun.

Выяснилось, что небольшие круглые дыры на боковой части кед имеют практическое, а не декоративное предназначение. В первую очередь, прорези необходимы для лучшей циркуляции воздуха внутри кроссовок, что предотвращает перегрев ног и появление неприятного запаха. Однако данный эффект работает только в том случае, если владелец обуви не носит носки.

Кроме того, журналисты предположили, что у боковых отверстий существует и другая функция. Авторы материала считают, что еще одна роль дыр состоит в том, чтобы владельцы могли продевать в них шнурки. «Таким образом люди могут проявлять свое творчество», — заключили они.

Ранее редакторы издания Tyla назвали причину, по которой к передней части женских трусов часто пришивают бант. Журналисты пояснили, что до появления электричества женщинам часто приходилось одеваться в темноте при свечах, поэтому историки сходятся во мнении, что бант помогал им определить лицевую сторону нижнего белья.