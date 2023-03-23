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20:17, 23 марта 2023Забота о себе

Россиянам перечислили самые вредные офисные перекусы

Диетолог Панова отнесла к вредным офисным перекусам кофе и сухофрукты

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Популярные офисные перекусы могут серьезно подорвать здоровье, предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Оксана Панова. От самых вредных перекусов на работе она предостерегла россиян в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, в первую очередь не стоит пить кофе на пустой желудок. В этом случае, отметила Панова, напиток будет раздражать слизистую желудка, мешать нормальной работе желчного пузыря. Вредны и шоколадный батончик или банка сладкого лимонада вместо медленных углеводов, продолжила эндокринолог. «Такие перекусы дают лишь краткосрочный прилив энергии за счет резкого скачка сахара в крови. Однако уже через 20-30 минут уровень глюкозы падает обратно, и вместо бодрости человек начинает ощущать сонливость, усталость и чувство голода», — рассказала Панова. Она добавила, что злоупотребление сахаром перегружает поджелудочную железу.

К вредным для организма она отнесла и продукты, которые часто считают полезными и относят к категории «здорового питания» — например, цукаты и сухофрукты. «Они действительно полезнее условного сникерса, но содержат огромное количество фруктозы. Переизбыток этого вещества в рационе способствует отложению жира в печени, повышает уровень холестерина и увеличивает вероятность развития сахарного диабета», — перечислила она недостатки этих снеков.

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Опасность представляет и привычка принимать пищу за компьютером и есть за компанию, продолжила Панова. За компьютером человек физически не сосредотачивается на еде и теряет счет съеденному, а отправляясь поесть за компанию, часто не может отказаться от предложенного избыточного угощения, объяснила она. «Тем более что мы не всегда засчитываем подобное кусочничество как равноправную часть своего рациона. Человек начисто забывает о шоколадке, которой его угостили в бухгалтерии, и продолжает искренне верить, что не превысил дневную норму калорий», — сказала специалистка.

Наконец, напомнила Панова, основным приемом пищи в течение дня должен оставаться обед, который нельзя заменять перекусом «на бегу», когда еду не успевают даже нормально прожевать. «Между тем механическая обработка пищи очень важна для нормального пищеварения. Проглатывая непрожеванные куски, легко заработать вздутие живота, а в дальнейшем и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта», — заключила она.

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Александра Лисица
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