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12:34, 23 марта 2023Силовые структуры

Полицейские задержали подозреваемого в смертельном избиении участника СВО у бара

В Гатчине задержали администратора ночного клуба, избившего до смерти участника СВО

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Под Санкт-Петербургом задержали 36-летнего администратора клуба, подозреваемого в избиении до смерти участника специальной военной операции Алексея Лымаря. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, охрана не хотела пускать потерпевшего в бар в Гатчине, начался конфликт. Разборка переросла в драку, в ходе которой на Лымаря напали пять человек. К клубу приехали сотрудники полиции и задержали Лымаря за нецензурную брать в общественном месте. На следующий день его отпустили, оштрафовав 500 рублей, однако потерпевшему потребовалась госпитализация.

20 марта Лымарь скончался в больнице от полиорганной недостаточности и обширного сепсиса. В настоящий момент задержанного допрашивают. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), уточняет РЕН ТВ. Работнику бара грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что под Пермью осудили на девять лет мужчину, из-за оскорбления забившего гостя до смерти гантелью.

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Екатерина Власова
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