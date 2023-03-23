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21:16, 23 марта 2023Мир

В НАТО прокомментировали передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном

Генсек НАТО Столтенберг оправдал передачу ВСУ снарядов с ураном международным правом
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение Великобритании о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг оправдал передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном и подчеркнул, что все члены НАТО «следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины». Таким образом он ответил на просьбу AFP прокомментировать планы Лондона и реакцию России на его действия.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час.

Снаряды использовали во время боевых действий в Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

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Марина Совина
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