В НАТО прокомментировали передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном

Генсек НАТО Столтенберг оправдал передачу ВСУ снарядов с ураном международным правом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал решение Великобритании о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг оправдал передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном и подчеркнул, что все члены НАТО «следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины». Таким образом он ответил на просьбу AFP прокомментировать планы Лондона и реакцию России на его действия.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час.

Снаряды использовали во время боевых действий в Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

