Поляки высказались об отношении к россиянам

CBOS: 82% поляков заявили о неприязненном отношении к россиянам

Жители Польши рассказали о своем отношении к 20 народам и этническим группам. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного лабораторией CBOS, передает РИА Новости.

Самой любимой нацией население республики назвало американцев — в симпатии к ним признались 68 процентов опрошенных. На втором месте оказались итальянцы (61 процент). В топ-3 также попали англичане, которым симпатизирует 60 процентов опрошенных. Пятое место с результатом 54 процента заняли словаки и граждане Чехии. За украинцев высказался 51 процент поляков.

Также опрос выявил негативное отношение поляков к россиянам. Отмечается, что русские оказались на последнем месте. «За последний год процент декларирования о неприязни к ним вырос с 38 до 82 процентов, а доля позитивных настроений снизилась с 29 до 6 процентов», — отмечается в опросе.

Участие в опросе приняли 982 совершеннолетних жителей Польши. В ходе исследования применялись методы прямого интервью, телефонного интервью и интернет-опроса.

Ранее исследователи армянского представительства Gallup International Association заявили, что более 75 процентов жителей Армении позитивно оценили приток россиян в страну.