Исследователи выяснили отношение Армении к притоку россиян в страну

Более 75 процентов жителей Армении позитивно оценили приток россиян в страну

Исследователи армянского представительства Gallup International Association выяснили отношение Армении к притоку в страну россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрос компании MPG показал, что более 75 процентов жителей Армении позитивно оценили эту тенденцию. Ответ «скорее отрицательно» выбрали 10,5 процента респондентов, а «вообще отрицательно» — 11,7 процента. 2,1 процента затруднились ответить на поставленный вопрос.

Также жителей Армении спросили о последствиях релокации россиян. 79,9 процента опрошенных считают, что приток людей так или иначе положительно отразится на экономике страны. 16,1 процента полагают, что положительного влияния скорее или однозначно не будет.

Телефонный опрос проходил с 5 по 10 декабря. В нем поучаствовали 1100 армянских граждан.

Ранее в декабре стало известно, что в текущем году валюты Армении, Грузии и Таджикистана рекордно укрепились по отношению к доллару — этому поспособствовала массовая релокация россиян в эти страны. Так, армянский драм с начала 2022 года вырос более чем на 22 процента, став мировым лидером по росту к американской валюте.