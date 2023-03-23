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20:11, 23 марта 2023Мир

Пентагон выразил обеспокоенность поддержкой России со стороны Китая

Глава Пентагона Остин счел сигналом поддержки встречу Си Цзиньпина с Путиным в Москве

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в ходе официального визита в Москву является сигналом поддержки со стороны Пекина, это вызывает обеспокоенность у США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

«[Сейчас США] не видят свидетельств того, что [Пекин] сейчас оказывает России материальную поддержку. Если бы они решились на это, думаю, это вызвало бы серьезную озабоченность у мирового сообщества. Но даже выражение поддержки со стороны председателя [КНР Си Цзиньпина], по моему мнению, вызывает обеспокоенность», — счел Остин.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал сближение Москвы и Пекина стратегической ошибкой действующего американского президента Джо Байдена и подчеркнул, что стремление Белого дома представить незначительным визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву не увенчалось успехом.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.

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Виктория Кондратьева
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