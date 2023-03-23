Минобороны Белоруссии сообщило о создании в республике нового зенитного ракетного полка

В Белоруссии появился новый зенитный ракетный полк. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, при формировании полка уделялось особое внимание созданию «современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей».

23 марта сформированную воинскую часть в городе Лунинец посетит министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Ранее стало известно, что в Минской области отработают подготовку отряда народного ополчения в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны. На сборы планируется призвать около 200 военнообязанных из запаса.