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09:39, 23 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии появился новый зенитный ракетный полк

Минобороны Белоруссии сообщило о создании в республике нового зенитного ракетного полка

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии появился новый зенитный ракетный полк. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, при формировании полка уделялось особое внимание созданию «современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей».

23 марта сформированную воинскую часть в городе Лунинец посетит министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Ранее стало известно, что в Минской области отработают подготовку отряда народного ополчения в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны. На сборы планируется призвать около 200 военнообязанных из запаса.

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Алевтина Запольская
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