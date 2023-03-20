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13:11, 20 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии подготовят отряд народного ополчения

Минобороны Белоруссии: в Минской области отработают подготовку отряда народного ополчения

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Минской области отработают подготовку отряда народного ополчения в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram.

«В одном из сельских советов будут отработаны вопросы формирования и подготовки отряда народного ополчения», — сказано в сообщении. Также уточняется, что воинские части территориальных войск Борисовского района области будут решать учебно-боевые задачи, в число которых входят охрана объектов жизнеобеспечения населения и поддержание военного положения совместно с органами внутренних дел.

На сборы планируется призвать примерно 200 военнообязанных из запаса. Генеральный штаб Вооруженных сил (ВС) Белоруссии оценит работу должностных лиц исполнительных комитетов района и области по руководству формированием территориальных войск, а также выполнением указанных задач.

8 марта белорусский Совбез поручил Минобороны доработать законопроект о народном ополчении и в течение месяца направить его в правительство для внесения в парламент. Кроме того, министр внутренних дел республики Иван Кубраков заявил, что туда будут призывать те категории граждан, которые не могут быть мобилизованы, в том числе пенсионеров и женщин. О решении властей Белоруссии создать народное ополчение стало известно в мае 2022 года.

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Кристина Есикова
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