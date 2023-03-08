В Белоруссии в течение месяца доработают законопроект о народном ополчении

Минобороны Белоруссии в течение месяца доработает законопроект о народном ополчении

Совбез Белоруссии поручил Минобороны страны доработать законопроект о народном ополчении и в течение месяца направить его в правительство для внесения в парламент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление ведомства.

«Одобрить проект закона Республики Беларусь "О народном ополчении", устанавливающий правовые основы добровольного участия граждан в обеспечении военного положения», — говорится в документе.

Ранее министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков рассказал, что в белорусское народное ополчение будут призывать те категории граждан, которые не могут быть мобилизованы, в том числе пенсионеров и женщин. Он сообщил, что народное ополчение планируют организовать при местных органах власти, а осуществлять непосредственное руководство им и обучать бойцов будут сотрудники МВД.

О решении властей Белоруссии создать народное ополчение стало известно в мае 2022 года. По словам министра обороны республики Виктора Хренина, соответствующую задачу поставил президент страны Александр Лукашенко.