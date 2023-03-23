Армия России нанесла удары по подразделениям ВСУ под Угледаром и Новомихайловкой

Минобороны: авиация и артиллерия поразили части ВСУ под Угледаром и Новомихайловкой

Авиационные и артиллерийские подразделения Армии России поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневое воздействие на части ВСУ оказали военнослужащие Восточной группировки российских войск в зоне специальной военной операции, уточнили в военном ведомстве.

В результате ударов российских войск потери ВСУ за минувшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 50 человек убитыми и ранеными. Помимо этого, уничтожены четыре единицы транспорта ВСУ и две буксируемые гаубицы.

За то же время на краснолиманском направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями российских военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.