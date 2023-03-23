Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:30, 23 марта 2023Россия

Армия России нанесла удары по подразделениям ВСУ под Угледаром и Новомихайловкой

Минобороны: авиация и артиллерия поразили части ВСУ под Угледаром и Новомихайловкой

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Авиационные и артиллерийские подразделения Армии России поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневое воздействие на части ВСУ оказали военнослужащие Восточной группировки российских войск в зоне специальной военной операции, уточнили в военном ведомстве.

В результате ударов российских войск потери ВСУ за минувшие сутки на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 50 человек убитыми и ранеными. Помимо этого, уничтожены четыре единицы транспорта ВСУ и две буксируемые гаубицы.

За то же время на краснолиманском направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями российских военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
ВСУ заподозрили в применении нового вида морских дронов при атаке на Севастополь
В Москве нашли мумифицированный труп умершей шесть лет назад женщины
Россиян предупредили о сопровождающихся краснотой глаз болезнях
Нигерия помогла России поставить рекорд по экспорту бензина
Генпрокурор России раскрыл задачи СВО во время поездки в Таиланд
Стали известны подробности о состоянии Костомарова
Глава Приднестровья заявил о новых доказательствах подготовки теракта Украиной
Курс биткоина упал на фоне решения американской ФРС
Россиянин обвинил врачей в смерти двухлетнего сына из-за ошибочного диагноза
МУС выразил сожаление из-за угроз после ордера на «арест» Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.