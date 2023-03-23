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15:29, 23 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили более 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 23 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что боевые действия велись силами российской группировки войск «Центр». Подразделения противника были поражены в районах сел Ямполовка и Терны в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

Помимо живой силы, за сутки на этом направлении российские военные уничтожили два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30.

Также официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская истребительная авиация сбила Су-24 ВСУ в Харьковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Родикова
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