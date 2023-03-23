Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военнослужащие уничтожили более 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 23 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что боевые действия велись силами российской группировки войск «Центр». Подразделения противника были поражены в районах сел Ямполовка и Терны в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).
Помимо живой силы, за сутки на этом направлении российские военные уничтожили два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30.
Также официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская истребительная авиация сбила Су-24 ВСУ в Харьковской области.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.