Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили более 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 23 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что боевые действия велись силами российской группировки войск «Центр». Подразделения противника были поражены в районах сел Ямполовка и Терны в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Червоной Дибровы в Луганской народной республике (ЛНР).

Помимо живой силы, за сутки на этом направлении российские военные уничтожили два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30.

Также официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская истребительная авиация сбила Су-24 ВСУ в Харьковской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.