Российские летчики сбили украинский Су-24

Спикер МО Конашенков заявил, что российская авиация сбила Су-24 ВСУ в Харьковской области

Российская истребительная авиация сбила Су-24 Воздушных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя МО, российские летчики сбили украинский самолет в районе населенного пункта Богуславка.

Кроме того, Конашенков сообщил, что системы противовоздушной обороны смоли уничтожить 16 украинских дронов и перехватить пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

21 марта сообщалось, что российский истребитель сбил Су-25 ВСУ в Донецкой народной республике, а 20 марта российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе Колесниковки в Харьковской области.

По обновленным данным Минобороны, всего с начала спецоперации уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотных летательных аппарата ВСУ.