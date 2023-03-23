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15:29, 23 марта 2023Россия

Российские летчики сбили украинский Су-24

Спикер МО Конашенков заявил, что российская авиация сбила Су-24 ВСУ в Харьковской области

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская истребительная авиация сбила Су-24 Воздушных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя МО, российские летчики сбили украинский самолет в районе населенного пункта Богуславка.

Кроме того, Конашенков сообщил, что системы противовоздушной обороны смоли уничтожить 16 украинских дронов и перехватить пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

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21 марта сообщалось, что российский истребитель сбил Су-25 ВСУ в Донецкой народной республике, а 20 марта российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в районе Колесниковки в Харьковской области.

По обновленным данным Минобороны, всего с начала спецоперации уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

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Марк Леонов
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