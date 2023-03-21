Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 21 марта 2023Россия

Минобороны заявило о сбитом украинском Су-25 в ДНР

Воздушно-космические силы России сбили украинский Су-25 в районе Никаноровки в ДНР
СюжетМинобороны:

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) российская истребительная авиация сбила украинский самолет Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что самолет Воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Никаноровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Днем ранее, 20 марта, истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Колесниковка в Харьковской области.

До этого в Минобороны отчитывались о сбитом украинском самолете Су-27 — он был уничтожен истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою в районе Трудооленовки в Запорожской области.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты Турции
Устроившая драку актриса из «Универа» рассказала свою версию произошедшего
Родители раненной ножом школьницы потребовали от лицея в Химках миллионы рублей
В США распространилась опасная грибковая инфекция
Валерия Меладзе захотели признать иноагентом
Посетитель умер в кафе в российском ТЦ
Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками
Раскрыта причина любви мужчин к приталенным костюмам
Корабли ВМС Дании замечены около «Северных потоков»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.