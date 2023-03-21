Минобороны заявило о сбитом украинском Су-25 в ДНР

Воздушно-космические силы России сбили украинский Су-25 в районе Никаноровки в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) российская истребительная авиация сбила украинский самолет Су-25. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что самолет Воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Никаноровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Днем ранее, 20 марта, истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Колесниковка в Харьковской области.

До этого в Минобороны отчитывались о сбитом украинском самолете Су-27 — он был уничтожен истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою в районе Трудооленовки в Запорожской области.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.