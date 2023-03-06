В Минобороны отчитались о сбитом украинском самолете Су-27 и вертолете Ми-8

Минобороны России отчиталось о сбитом украинском самолете Су-27 и вертолете Ми-8

Российские военные за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и самолет Су-27. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что самолет был сбит истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою в районе Трудооленовки в Запорожской области. Вертолет, в свою очередь, сбили близ Новопавловки в Донецкой народной республике (ДНР).

3 марта оборонное ведомство заявляло, что истребительной авиацией ВКС России удалось сбить самолет Су-24 Воздушных сил Украины в районе Красноармейска в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.