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13:54, 6 марта 2023Россия

В Минобороны отчитались о сбитом украинском самолете Су-27 и вертолете Ми-8

Минобороны России отчиталось о сбитом украинском самолете Су-27 и вертолете Ми-8

Фото: РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и самолет Су-27. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что самолет был сбит истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою в районе Трудооленовки в Запорожской области. Вертолет, в свою очередь, сбили близ Новопавловки в Донецкой народной республике (ДНР).

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3 марта оборонное ведомство заявляло, что истребительной авиацией ВКС России удалось сбить самолет Су-24 Воздушных сил Украины в районе Красноармейска в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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