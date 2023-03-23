Рогов сообщил о подготовке ВСУ провокации в отношении Запорожской АЭС

Рогов заявил, что украинские военные готовят новую провокацию в отношении Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся совершить очередную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.

«По имеющейся у нас информации, украинские власти готовят новую провокацию в отношении Запорожской АЭС», — заявил он.

Рогов уточнил, что украинские военные под видом ремонтных работ собираются отключить последнюю резервную линию электропередач, благодаря которой происходит питание АЭС. По его словам, в этой ситуации потребовался бы ряд экстренных действий, в том числе запуск дизельных генераторов.

Он отметил, что киевские власти игнорируют призывы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и намерены вновь использовать ЗАЭС ради попытки шантажа.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ на линии фронта в Запорожской области готовят несколько ударов, некоторые из которых являются отвлекающими.