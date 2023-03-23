В России заявили о переоцененной способности США к стратегическому мышлению

Пушков: в РФ и в мире переоценивают стратегическое мышление США и рациональность политики

В России и в мире зачастую переоценивают стратегическое мышление США и их способность проводить рациональную политику, об этом заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Одной из аксиом внешней политики США в 20 веке считалось золотое правило: США могут позволить себе конфликтовать с Россией и могут позволить себе конфликтовать с Китаем, но не могут идти на конфликт и с Россией, и с Китаем одновременно», — пояснил сенатор.

Он отметил, что об этом не раз говорили бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и другие ведущие американские эксперты. Член Совфеда добавил, что бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности в 1995 году в своей книге «Глобальная шахматная доска» предупреждал, что наихудшим геостратегическим сценарием для Вашингтона был бы альянс между Китаем и Россией, к которому примкнул бы Иран.

Пушков указал, что в настоящее время этот сценарий реализуется, он был предсказуем, поскольку США встали на путь экспансии НАТО на восток, что привело к конфликту с Россией. Иран на тот момент «уже был во врагах», а Китай рассматривался как кандидат на место главного геополитического противника.

Сенатор напомнил слова Бжезинского о том, что такой альянс можно было предотвратить достаточной гибкостью внешней политики. Однако именно эти качества у США отсутствуют, подчеркнул член Совфеда. Он указал, что Вашингтон, стремясь удержать гегемонию, пошел на откровенное военно-политическое давление на оппонентов, в том числе на конфликт с Россией через Украину.

«То, что прогноз Бжезинского оправдался, не столько его заслуга, сколько "заслуга" негибкой, примитивной внешней политики, которой вот уже четверть века придерживаются США на мировой арене», — резюмировал Пушков.

Ранее сенатор Алексей Пушков напомнил о планах США разместить военных и базу НАТО на территории Крыма. Он отметил, что Североатлантический альянс начал продвижение к российским границам сразу после распада Советского союза.

