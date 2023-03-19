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12:01, 19 марта 2023Россия

Сенатор Пушков напомнил о планах США разместить военных НАТО в Крыму

Сенатор Пушков напомнил о планах США разместить военных и базу НАТО в Крыму

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнил о планах США разместить военных и базу НАТО на территории Крыма.

Пушков отметил, что Североатлантический альянс начал продвижение к российским границам сразу после распада Советского союза. Сначала к НАТО были присоединены Венгрия и Чехия, за ними в 2004 году — еще семь стран, находящиеся по направлению к России.

«Получается, что уже вся Европа захвачена НАТО и вот оно подбирается, следующие — Украина и Грузия. И они намыливались на наш Крым», — сказал сенатор.

Он также процитировал Джо Байдена, который в 2015 году, будучи еще вице-президентом, заявил, что Крым — это «прекрасное место для размещения американских военных».

Ранее сообщалось, что главу МИД Австрии Александра Шалленберга раскритиковали за слова о принадлежности Крыма.

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Илона Палей
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