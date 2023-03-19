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09:48, 19 марта 2023Мир

Главу МИД Австрии раскритиковали за слова о принадлежности Крыма

Читатели Exxpress раскритиковали главу МИД Австрии за слова о принадлежности Крыма

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Читатели Exxpress резко раскритиковали главу МИД Австрии Александра Шалленберга за его слова в Twitter о принадлежности Крыма.

«Ровно девять лет назад Крым был аннексирован Россией. Приверженность Австрии суверенитету Украины и ее территориальной целостности непоколебима», — написал он.

Пользователей возмутили заявления политика. «Крым был и есть российский, так решило его население. Чего вообще хочет Шалленберг?» — задался вопросом Hans.

Patricia Wanas призвала главу ведомства поинтересоваться мнением австрийцев, прежде чем делать такие заявления. Она посоветовала Шалленбергу учить историю и помнить о нарушенных обещаниях, данных России. Кроме того, она усомнилась в том, что военные поставки Украине смогут урегулировать ситуацию.

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Виктория Кондратьева
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