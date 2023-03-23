Пленный из ДНР рассказал о пытках украинских военных методом ЦРУ

Вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР рассказал о пытках ВСУ методом ЦРУ

Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики (ДНР) в беседе с РИА Новости рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) из полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) пытали захваченных российских военных тем же методом, что и ЦРУ в секретных тюрьмах — водой.

«Сначала первый пункт был какой-то подвал, не так уж далеко слышен был бой. В этом подвале нас сразу начали пытать, избивать палкой, бить ногами в грудную клетку, по лицу, прикладом», — рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что в это время их руки были связаны скотчем, а на лицах у них находились шапки или балаклавы. По его словам, пленных часто избивали просто так и почти не пытались выбить из них какую-либо информацию.

Он добавил, что позже их отвезли дальше от линии фронта и заставляли кричать «Слава Украине» и «Слава великому полку Азов», при этом каждого содержали в отдельных комнатах, раздели до трусов, избивали и допрашивали. Российский военнослужащий отметил, что военнопленных били по локтям по коленям, после чего накидывали на голову мешок и стали поливать водой, а также пытали с помощью тока.

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