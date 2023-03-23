Военкор показал добытые ЧВК «Вагнер» в Артемовске трофейные медали НАТО и ООН

Военкор Симонов показал добытые ЧВК «Вагнер» в Артемовске трофейные медали НАТО и ООН

Военный корреспондент Александр Симонов («позывной Брюс») в своем Telegram-канале показал трофейные медали НАТО и ООН, которые бойцы ЧВК «Вагнер» добыли в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Военкор пояснил, что награда Североатлантического альянса выдавалась с 1996 по 2002 год за участие в деятельности на территории бывшей Югославии, как военнослужащим из стран блока, так и из других государств.

Симонов рассказал, что обе медали были обнаружены у убитых военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фотографию, демонстрирующую боевые трофеи из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и украинский ПЗРК «Игла».