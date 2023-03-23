53-летняя Дженнифер Лопес снялась голой в рекламе обуви

Певица Дженнифер Лопес снялась голой в рекламе обуви бренда Revolve

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенной рекламе бренда Revolve и поделилась результатом с фанатами. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя поп-исполнительница позировала перед фотографом голой, прикрывая обнаженные части тела длинными волосами, которые парикмахеры собрали в два высоких хвоста. Вдобавок знаменитость надела белые босоножки на шпильке с завязками, дизайн которых она разработала для упомянутой марки. В руках телезвезда также держала одну туфлю той же пары обуви.

Среди прочего визажисты нанесли на лицо Лопес макияж в стиле smoky eyes, а в качестве аксессуаров она выбрала кольца с бриллиантами. «Начинаем неделю правильно!» — подписала певица публикацию, которая набрала сотни тысяч лайков в социальной сети.

Ранее в марте Дженнифер Лопес также приняла участие в рекламе марки Intimissimi. Знаменитость поделилась с подписчиками серией снимков, на которых она показала свою подтянутую фигуру. На размещенных фото звезда позирует в комплекте нижнего белья цвета фуксии, оформленного белой кружевной окантовкой. Ее образ при этом дополняет шелковый халат.

