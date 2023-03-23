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15:42, 23 марта 2023Ценности

Александр Васильев упрекнул Успенскую за мини-юбки фразой «пора остановиться»

Историк моды Александр Васильев упрекнул певицу Любовь Успенскую за короткие наряды

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев упрекнул певицу Любовь Успенскую и актрису Светлану Светличную за короткие наряды фразой «пора остановиться». Его комментарий публикует издание «7 дней».

Эксперт отметил, что 69-летняя Успенская и 82-летняя Светличная находятся в хорошей форме и обладают стройными фигурами. Однако он призвал их носить более длинные платья и юбки, поскольку длина наряда должна соответствовать возрасту дам, в отличие от той одежды, которую они выбирают.

«Некоторые женщины 60 плюс хотят все время казаться значительно моложе, чем они есть на самом деле. Об этом как раз говорят такие секси-элементы, как супер-мини у певицы Любови Успенской и у актрисы Светланы Светличной. Они обе дико гордятся своими ногами. Да, у них хорошие фигуры. Но зачем их показывать в таком возрасте? (...) В определенном возрасте стремление раздеться, показать, что ты безумно молодая и привлекательная, выглядит странным. Пора остановиться. Но не все могут», — заявил историк моды.

В январе Александр Васильев оценил наряд российской певицы Ирины Салтыковой словами «взбесившаяся Барби». Эксперт проанализировал образы 56-летней поп-исполнительницы на телешоу «Суперстар! Возвращение». Для одного из выпусков программы Салтыкова выбрала кожаную куртку-косуху ярко-розового цвета.

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Карина Черных
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