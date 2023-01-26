Александр Васильев оценил наряд Ирины Салтыковой словами «взбесившаяся Барби»

Стилист Александр Васильев назвал наряд певицы Ирины Салтыковой на телешоу вульгарным

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев оценил наряд российской певицы Ирины Салтыковой словами «взбесившаяся Барби». Соответствующий материал появился на сайте издания «7 Дней».

Эксперт проанализировал образы 56-летней поп-исполнительницы на телешоу «Суперстар! Возвращение». Так, Салтыкова для одного из выпусков программы выбрала кожаную куртку-косуху ярко-розового цвета. Васильев назвал данную вещь вульгарной.

«Куртка-косуха цвета взбесившейся Барби тянет ее в мир вульгарности. Как видите, Ирину не покидает желание омолодиться, эта яркая косуха — элемент из гардероба девочки-подростка», — заявил стилист и подчеркнул, что подобные цвета больше подходят брюнеткам, а не блондинкам.

Вдобавок Васильев отметил, что Салтыкова является обладательницей моложавого внешнего вида, но в то же время она никогда не обладала изысканностью. «Она выдавала тот продукт, который идеально продавался в 90-е. По стилю Ирина немножко напоминала мне [певицу] Машу Распутину», — заключил собеседник издания.

Ранее Васильев также проанализировал образы латвийский актрисы театра и кино Агаты Муцениеце. Под его критику попал наряд звезды, в котором она появилась на кинобранче в 2022 году. Тогда для мероприятия Муцениеце выбрала вязаную кофту зеленого цвета, шелковую юбку с цветочным принтом и черные ботильоны на шпильке.