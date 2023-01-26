Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:50, 26 января 2023Ценности

Александр Васильев оценил наряд Ирины Салтыковой словами «взбесившаяся Барби»

Стилист Александр Васильев назвал наряд певицы Ирины Салтыковой на телешоу вульгарным

Фото: Persona Stars / Legion-media.ru

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев оценил наряд российской певицы Ирины Салтыковой словами «взбесившаяся Барби». Соответствующий материал появился на сайте издания «7 Дней».

Эксперт проанализировал образы 56-летней поп-исполнительницы на телешоу «Суперстар! Возвращение». Так, Салтыкова для одного из выпусков программы выбрала кожаную куртку-косуху ярко-розового цвета. Васильев назвал данную вещь вульгарной.

«Куртка-косуха цвета взбесившейся Барби тянет ее в мир вульгарности. Как видите, Ирину не покидает желание омолодиться, эта яркая косуха — элемент из гардероба девочки-подростка», — заявил стилист и подчеркнул, что подобные цвета больше подходят брюнеткам, а не блондинкам.

Вдобавок Васильев отметил, что Салтыкова является обладательницей моложавого внешнего вида, но в то же время она никогда не обладала изысканностью. «Она выдавала тот продукт, который идеально продавался в 90-е. По стилю Ирина немножко напоминала мне [певицу] Машу Распутину», — заключил собеседник издания.

Ранее Васильев также проанализировал образы латвийский актрисы театра и кино Агаты Муцениеце. Под его критику попал наряд звезды, в котором она появилась на кинобранче в 2022 году. Тогда для мероприятия Муцениеце выбрала вязаную кофту зеленого цвета, шелковую юбку с цветочным принтом и черные ботильоны на шпильке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В Германии назвали исторически неверным решение отправить танки Leopard Украине
В Москве магазинный вор нокаутировал продавщицу «Пятерочки» и попал на видео
Глава крупнейшей партии Европарламента призвал к милитаризации экономики ЕС
Российским спортсменам предложили принять участие в Азиатских играх
Кинолог назвал породы собак с самым плохим поведением
Представители Гогена Солнцева отреагировали на сообщения о его смерти
Стали известны сроки поставок немецких танков Leopard 2 на Украину
Чешский Raiffeisen прекратит денежные переводы в Россию и Белоруссию
Зеленский призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушения на него
Турция поставит Украине плавучие электростанции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.