Россиянка попыталась вывезти в Дубай 40 тысяч долларов и попала под следствие

Пассажирка рейса Сочи-Дубай попыталась вывезти 40 тысяч долларов и попала под следствие

В аэропорту Сочи сотрудники таможни задержали пассажирку рейса в Дубай, которую подозревают в попытке незаконно провезти 40 тысяч долларов США. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Иностранную наличную валюту обнаружили во время таможенного контроля ручной клади россиянки, проследовавшей через «зеленый» коридор. Женщина не заполняла и не подавала декларацию, несмотря на то, что без декларирования возможен ввоз или вывоз до десяти тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье 200.1 («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что замначальника Воронежской таможни задержали, когда он ночью забирал закладку с амфетамином.