В Румынии предложили аннексировать часть Украины

Hotnews: в Румынии сенатор Шошоакэ представила законопроект об аннексии части Украины

В Румынии сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала в Сенате страны законопроект, подразумевающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексии части ее территорий. Об этом пишет румынское издание Hotnews.

«Шошоакэ представила в Сенат законопроект, посредством которого Румыния аннексирует территории, которые принадлежали ей в межвоенный период и которые сейчас являются частью Украины», — сказано в публикации. Как утверждает сенатор, аннексию можно провести с помощью закона с тремя статьями. В нем также указывается 2027 год в качестве периода, когда это можно осуществить.

Уточняется, что Шошоакэ предложила добавить три новые статьи в закон 129/1997, ратифицировавший Договор о добрососедских отношениях и сотрудничестве между странами от 2 февраля 1997 года. Одним из предложений предусматривается отказ Румынии от указанного документа в 2027 году. Как отмечается, румынская сторона не способна это сделать раньше, так как договор действует десять лет и продлевается каждые пять лет, если одно из государств не решит его расторгнуть.