МИД Румынии заявил об отсутствии территориальных претензий к Украине

МИД Румынии прокомментировал предположение относительно возможных территориальных претензий со стороны государства по отношению к Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве назвали подобные подозрения ложными, заявив, что Бухарест не имеет каких-либо территориальных претензий к Украине. В министерстве также в очередной раз подчеркнули, что Румыния выражает «твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

В сентябре экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга призвал Украину передать свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии. По его словам, Украина находится в неестественных границах и ей следует уступить свои земли. Марга также заявил об отсутствии демократии в Киеве, указав на запрет партий в стране и существующую олигархию.

Позже глава румынского МИД прокомментировал свое заявление, подчеркнув его историческую достоверность, соответствие международному праву и общим интересам. Он отметил, что готов подтвердить свои убеждения в любой момент.