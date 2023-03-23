Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:12, 23 марта 2023Силовые структуры

Росгвардейцы предотвратили взрыв на высоковольтной ЛЭП в ДНР

В ДНР саперы Росгвардии предотвратили взрыв на высоковольтной ЛЭП и уничтожили СВУ

Фото: Росгвардия

Саперы Росгвардии предотвратили взрыв на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время инженерной разведки саперы заметили самодельное взрывное устройство (СВУ), привязанное к основанию одной из опор ЛЭП. Силовики изучили находку и выяснили, что в мешках лежат тротиловые шашки, помещенные внутрь двух жестяных коробок из-под патронов.

Росгвардейцы осторожно отсоединили взрывчатку от опоры и, держа в руках, оттащили от ЛЭП, после чего уничтожили ее с помощью накладного заряда. Разминирование длилось в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили схрон с СВУ в недостроенном доме и предотвратили диверсию в Луганской народной республике (ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за упавшего в Черное море дрона
Глава МОК выступил с заявлением о российских спортсменах
Стало известно о новом формате работы подмосковного завода Mercedes-Benz
Два дня блуждавших в джунглях Таиланда россиян спасли полицейские
В ДНР зафиксировали 100 случаев подрыва гражданских на минах «Лепесток»
Глобальное потепление увеличит уязвимость пчел для пестицидов
Российского ребенка с переломом позвоночника нашли под окнами школы
Росгвардейцы предотвратили взрыв на высоковольтной ЛЭП в ДНР
Стало известно о госпитализации четвертого россиянина с сибирской язвой
Девушка отомстила обругавшим ее за радость от дешевой сумки хейтерам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.