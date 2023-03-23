Росгвардейцы предотвратили взрыв на высоковольтной ЛЭП в ДНР
Саперы Росгвардии предотвратили взрыв на высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время инженерной разведки саперы заметили самодельное взрывное устройство (СВУ), привязанное к основанию одной из опор ЛЭП. Силовики изучили находку и выяснили, что в мешках лежат тротиловые шашки, помещенные внутрь двух жестяных коробок из-под патронов.
Росгвардейцы осторожно отсоединили взрывчатку от опоры и, держа в руках, оттащили от ЛЭП, после чего уничтожили ее с помощью накладного заряда. Разминирование длилось в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили схрон с СВУ в недостроенном доме и предотвратили диверсию в Луганской народной республике (ЛНР).