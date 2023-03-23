Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 23 марта 2023Россия

РУДН вернули имя Патриса Лумумбы

Премьер Мишустин объявил, что РУДН вернули имя Патриса Лумумбы

Фото: AP

Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы. Об этом объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, представляя отчет в Госдуме в четверг, 23 марта, передает ТАСС.

Глава кабмина отметил, что соответствующий приказ уже подписан. До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к Мишустину с предложением о возвращении РУДН имени первого премьера Республики Конго.

«Знаю что буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы Российскому университету дружбы народов», — сказал премьер.

Имя Патриса Лумумбы, первого премьер-министра Конго, присвоили университету в 1961 году. В 1992-м высшее учебное заведение было переименовано.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ заподозрили в применении нового вида морских дронов при атаке на Севастополь
Пригожин оценил численность подготовленного ВСУ резерва
Популярная порноактриса раскрыла количество партнеров за 12 лет в порно
Украина начала создание оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией
Чехия уменьшила пособия для украинских беженцев
РУДН вернули имя Патриса Лумумбы
Названо число проживающих в аварийных домах россиян
Два фигуриста провалились под лед в Петербурге
Сенсорные кнопки в автомобилях назвали опасными
УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.