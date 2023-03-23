Премьер Мишустин объявил, что РУДН вернули имя Патриса Лумумбы

Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы. Об этом объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, представляя отчет в Госдуме в четверг, 23 марта, передает ТАСС.

Глава кабмина отметил, что соответствующий приказ уже подписан. До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к Мишустину с предложением о возвращении РУДН имени первого премьера Республики Конго.

«Знаю что буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы Российскому университету дружбы народов», — сказал премьер.

Имя Патриса Лумумбы, первого премьер-министра Конго, присвоили университету в 1961 году. В 1992-м высшее учебное заведение было переименовано.