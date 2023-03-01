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11:03, 1 марта 2023Россия

Российский вуз попал под проверку из-за флагов Украины в здании

Минобрнауки назначило проверку РУДН из-за флагов Украины в здании вуза

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Минобрнауки назначило проверку РУДН из-за флагов Украины в здании вуза. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Константин Могилевский, его слова приводит ТАСС.

Известно, что флаги Украины появились в здании РУДН по случаю тематической выставки, устроенной украинскими студентами вуза. После публикации фотографий с выставки руководство РУДН подверглось критике в соцсетях.

«Назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны», — заявил Могилевский, не уточнив, в чем именно может заключаться вина украинских студентов.

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Марк Леонов
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