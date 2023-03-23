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17:14, 23 марта 2023Мир

Россия отреагировала на передачу Словакией истребителей Украине

Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия пополнит статистику сбитых самолетов на Украине

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России пополнят статистику сбитых военных самолетов на Украине. Так отреагировал на передачу Словакией четырех истребителей Киеву замглавы российского МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

«Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что такими действиями НАТО и Европейский союз (ЕС) подтверждает курс на эскалацию украинского конфликта.

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Виктория Кондратьева
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