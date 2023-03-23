Россия отреагировала на передачу Словакией истребителей Украине

Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия пополнит статистику сбитых самолетов на Украине

Вооруженные силы (ВС) России пополнят статистику сбитых военных самолетов на Украине. Так отреагировал на передачу Словакией четырех истребителей Киеву замглавы российского МИД Александр Грушко, передает ТАСС.

«Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что такими действиями НАТО и Европейский союз (ЕС) подтверждает курс на эскалацию украинского конфликта.

