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21:37, 23 марта 2023Бывший СССР

Сальдо опроверг данные о выводе российских военных из Новой Каховки

Врио губернатора Херсонской области Сальдо опроверг данные о выводе ВС РФ из Новой Каховки

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал данные о том, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) покинули Новую Каховку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Официально заявляю, что все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах», — опроверг он.

По мнению Сальдо, ложные сведения распространило командование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он предположил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Херсонскую область «дал слабый пиар-эффект», поэтому Киев стал создавать фейки. Украинские власти нуждаются в большем количестве виртуальных побед, заключил Сальдо.

14 марта глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные обстреливают город почти ежедневно. По его словам, ВСУ добиваются, чтобы «город прекратил существовать».

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Марина Совина
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