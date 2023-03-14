Власти города в Херсонской области заявили о попытках Украины уничтожить его

Власти Новой Каховки заявили, что Украина обстреливает город и пытается уничтожить его

Украина обстреливает город Новая Каховка в Херсонской области, пытаясь уничтожить его. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«Бьют по жилым домам, по центру города. Они пытаются уничтожить город и проживающих в нем людей. Хотят, чтобы город прекратил существовать», — рассказал он.

По словам Леонтьева, украинские военные обстреливают город практически ежедневно. Представитель властей отметил, что, несмотря на обстрелы, в Новой Каховке работают все службы, а также обеспечиваются социальные выплаты.

12 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле населенного пункта Перевальск выпустили ракету GMLRS M30A1 со шрапнелью. Как сообщалось, удар нанесли в черте города. При обстреле со стороны украинской армии погибли три мирных жителя. Министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко уточнила, что были ранены 16 человек, четверо из которых дети.