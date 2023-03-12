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19:40, 12 марта 2023Бывший СССР

ВСУ выпустили по Перевальску в ЛНР ракету со шрапнелью

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Перевальск ракетой со шрапнелью

Фото: Toby Melville / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле населенного пункта Перевальск выпустили ракету GMLRS M30A1 со шрапнелью. Об этом сообщили РИА Новости офицеры представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что удар был нанесен в черте города. На месте были обнаружены и изъяты части корпуса самой ракеты и поражающие элементы в виде вольфрамовых шариков. Офицер рассказал, что М30А1 несет в себе капсулу, начиненную подшипниками различного диаметра, их насчитывается около 180 тысяч.

Как ранее сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, при обстреле со стороны ВСУ погибли три мирных жителя. Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко уточнила, что ранения получили 16 человек, четверо из них дети.

10 марта стало известно, что украинские военные обстреляли Киевский района Донецка и Макеевки в Донецкой народной республике. ВСУ за минуту выпустили три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров из Ласточкино в сторону Донецка, а также два снаряда из Орловки по Червоногвардейскому району в Макеевке.

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Алина Гончарова
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