Вылетевший из Москвы самолет вернулся обратно из-за разгерметизации салона

Летевший в Волгоград самолет вернулся в Москву из-за проблем с датчиком разгерметизации

Российский самолет совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации. Об этом пишет РИА Новости.

Пассажирскому Боинг-737, следовавшему рейсом Москва — Волгоград, пришлось вернуться обратно в аэропорт вылета. По словам источника, на борту воздушного судна присутствовало 187 пассажиров, посадка произошла в штатном режиме.

«По предварительной информации, причиной инцидента стало срабатывание датчика разгерметизации салона», — говорится в сообщении.

Ранее в марте летевший из Новосибирска во Владивосток пассажирский лайнер резко сменил курс и вынужденно сел в Хабаровске. Отмечалось, что причиной аварийной посадки стал сильный туман и плохая видимость.