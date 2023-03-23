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20:56, 23 марта 2023Путешествия

Вылетевший из Москвы самолет вернулся обратно из-за разгерметизации салона

Летевший в Волгоград самолет вернулся в Москву из-за проблем с датчиком разгерметизации

Российский самолет совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации. Об этом пишет РИА Новости.

Пассажирскому Боинг-737, следовавшему рейсом МоскваВолгоград, пришлось вернуться обратно в аэропорт вылета. По словам источника, на борту воздушного судна присутствовало 187 пассажиров, посадка произошла в штатном режиме.

«По предварительной информации, причиной инцидента стало срабатывание датчика разгерметизации салона», — говорится в сообщении.

Ранее в марте летевший из Новосибирска во Владивосток пассажирский лайнер резко сменил курс и вынужденно сел в Хабаровске. Отмечалось, что причиной аварийной посадки стал сильный туман и плохая видимость.

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Дарья Рыбак
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