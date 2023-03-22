Летевший во Владивосток самолет сменил курс и экстренно сел в другом городе

Летевший во Владивосток самолет вынужденно сел в Хабаровске из-за сильного тумана

Из-за неблагоприятных погодных условий летевший из Новосибирска во Владивосток пассажирский лайнер резко сменил курс и вынужденно сел в другом российском городе, Хабаровске. Об экстренной посадке воздушного судна сообщается в Telegram-канале хабаровского Международного аэропорта.

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании S7 Airlines. Отмечается, что из-за сильного тумана и плохой видимости авиагавань Владивостока также не смогла принять рейсы R3-491 Якутск — Владивосток, SU-4545 и HZ-4545 Благовещенск — Владивосток, а также HZ-5615 и SU-5615 Петропавловск-Камчатский — Владивосток.

Ранее в марте летевший из Кызыла в Москву пассажирский лайнер сменил направление и вынужденно приземлился в Екатеринбурге. Инцидент произошел с самолетом Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро». Причиной экстренного приземления предварительно называется разгерметизация.