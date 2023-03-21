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15:07, 21 марта 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет резко сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за разгерметизации

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Летевший из Кызыла в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс и вынужденно сел в другом российском городе, Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с самолетом Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро». Причиной экстренного приземления предварительно называется разгерметизация.

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Отмечается, что спустя восемь минут после занятия необходимого эшелона в воздушном судне начала расти барометрическая высота. В результате в салоне выпали кислородные маски.

Пилоты приняли решение снижаться. Спустя четыре часа самолет благополучно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Никто из экипажа воздушного судна и сотни пассажиров не пострадал.

Ранее в марте летевший из Якутии российский пассажирский лайнер авиакомпании «Якутия» совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Причиной экстренного приземления самолета стало рассогласование закрылков.

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Фариза Бацазова
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