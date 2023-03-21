Летевший в Москву самолет резко сменил курс и вынужденно сел в другом городе

Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за разгерметизации

Летевший из Кызыла в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс и вынужденно сел в другом российском городе, Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с самолетом Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро». Причиной экстренного приземления предварительно называется разгерметизация.

Отмечается, что спустя восемь минут после занятия необходимого эшелона в воздушном судне начала расти барометрическая высота. В результате в салоне выпали кислородные маски.

Пилоты приняли решение снижаться. Спустя четыре часа самолет благополучно сел в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Никто из экипажа воздушного судна и сотни пассажиров не пострадал.

Ранее в марте летевший из Якутии российский пассажирский лайнер авиакомпании «Якутия» совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Причиной экстренного приземления самолета стало рассогласование закрылков.