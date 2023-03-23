Мишустин заявил о сильнейшем санкционном ударе по России

Мишустин: по России в 2022 году нанесли сильнейший санкционный удар

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по России в 2022 году был нанесен беспрецедентный по своей силе санкционный удар. Его цитирует ТАСС.

«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», — сообщил глава кабмина, выступая в Госдуме с докладом правительства о результатах за 2022 год. При этом главной целью санкций был именно российский народ, хоть Запад и пытался заверить, что это не так, подчеркнул Мишустин.

Несмотря на санкции, спад российской экономики по итогам 2022 года оказался «умеренным», и сейчас экономика вернулась на траекторию роста, отметил он. По мнению премьера, Россия сможет обогнать по темпам роста развитые страны в 2024 году.