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13:09, 23 марта 2023Экономика

Мишустин заявил о сильнейшем санкционном ударе по России

Мишустин: по России в 2022 году нанесли сильнейший санкционный удар

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что по России в 2022 году был нанесен беспрецедентный по своей силе санкционный удар. Его цитирует ТАСС.

«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», — сообщил глава кабмина, выступая в Госдуме с докладом правительства о результатах за 2022 год. При этом главной целью санкций был именно российский народ, хоть Запад и пытался заверить, что это не так, подчеркнул Мишустин.

Несмотря на санкции, спад российской экономики по итогам 2022 года оказался «умеренным», и сейчас экономика вернулась на траекторию роста, отметил он. По мнению премьера, Россия сможет обогнать по темпам роста развитые страны в 2024 году.

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Софья Ермакова
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