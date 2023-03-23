Мишустин назвал главную цель санкций Запада

Премьер Мишустин назвал главной целью санкций Запада российский народ

Главной целью санкций был именно российский народ, хоть Запад и пытался заверить, что это не так. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова в четверг, 23 марта, приводит ТАСС.

«Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», — подчеркнул глава кабмина.

Политик отметил также, что сегодня на Западе имущество, деньги россиян и компаний арестовывают только потому, что они из России. И происходит это невзирая на то, что они сами «долго нам твердили о неприкосновенности, святости частной собственности».

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в четверг, 23 марта, выступает перед Госдумой с отчетом о работе правительства за 2022 год. Ранее сообщалось, что он назовет основные приоритеты развития государства и ответит на вопросы парламентариев.