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16:23, 23 марта 2023Интернет и СМИ

Популярная порноактриса раскрыла количество партнеров за 12 лет в порно

Порноактриса Чери Девилль раскрыла, что за 12 лет съемок у нее было более тысячи партнеров
Чери Девилль

Чери Девилль. Кадр: Private Talk With Alexis Texas / YouTube

Популярная американская порноактриса Чери Девилль (Cherie DeVille) рассказала, сколько партнеров у нее было за годы съемок в фильмах для взрослых. Изнанку работы в порноиндустрии она раскрыла в подкасте Pillow Talk, запись которого доступна на YouTube.

По словам Девилль, она снимается в видео для взрослых уже 12 лет. «Значительную часть времени я работала шесть дней в неделю, иногда снималась в больше чем одной сцене в день», — поделилась звезда порно. За всю карьеру, по оценке Девилль, у нее была интимная связь с более чем тысячей мужчин.

Гостья подкаста также рассказала, что, приходя домой после съемок, она любит принять горячую ванну, поиграть в видеоигры и приготовить какое-нибудь вкусное блюдо.

Ранее порноактриса LaSirena69 в подкасте Pillow Talk призналась, что у нее были интимные отношения со звездами. Она отказалась называть их имена, однако отметила, что эти люди известны в Европе и в Латинской Америке.

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Олег Давыдов
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