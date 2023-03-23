В США заявили о сокрытии данных о снарядах с обедненным ураном

Экс-разведчик Риттер обвинил США в сокрытии токсичности снарядов с обедненным ураном

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон стремится замалчивать определенные данные о снарядах с обедненным ураном. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом US Tour of Duty.

Риттер заявил, что Вашингтон занимается сокрытием информации о токсичности снарядов с обедненным ураном.

«Соединенные Штаты и Великобритания говорят: "Нет, нет, нет, нам нужны дешевые убийцы танков, и нас не беспокоит цена в виде человеческих жизней". Факт состоит в том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы скрыть [данные о токсичном эффекте] <…> Я понимаю, почему русские раздражены», — подчеркнул экс-разведчик.

Военный добавил, что снаряд испаряется при попадании в цель. В свою очередь, это приводит к тому, что опасные частицы проникают в организм человека, после чего он может заразить своих близких. По словам Риттера, люди также могут пострадать при вдыхании частиц, осевших на земле в месте применения снарядов.

Риттер подчеркнул, что США располагают данными о разрушительном эффекте боеприпасов, однако скрывают их из-за дешевого производства. Россияне оценивает подобные действия «как очередной тупой акт агрессии Запада против жителей Украины», заключил он.

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи страна отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном вместе с ротой танков Challenger 2. Боеприпасы отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превысить показатель в 6120 километров в час.