Учителя обвинили в развращении школьниц во время уроков в Москве

РЕН ТВ: пожилого учителя обвинили в развращении школьниц во время уроков в Москве

Пожилого учителя одной из школ Москвы обвинили в развращении школьников во время уроков. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, на пожилого преподавателя пожаловалась мать одной из учениц. Она утверждает, что мужчина занимался развратными действиями с ноября 2019 года по май 2021 года.

Известно, что мужчина работает на Медынской улице в Москве, где преподает русский язык и литературу.

Ранее в Москве учителя информатики в одной из школ заподозрили в педофилии. По словам потерпевшей ученицы, 38-летний мужчина остался с ней один в кабинете и начал трогать ее за ягодицы.

