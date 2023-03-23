Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 23 марта 2023Россия

Учителя обвинили в развращении школьниц во время уроков в Москве

РЕН ТВ: пожилого учителя обвинили в развращении школьниц во время уроков в Москве

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пожилого учителя одной из школ Москвы обвинили в развращении школьников во время уроков. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, на пожилого преподавателя пожаловалась мать одной из учениц. Она утверждает, что мужчина занимался развратными действиями с ноября 2019 года по май 2021 года.

Известно, что мужчина работает на Медынской улице в Москве, где преподает русский язык и литературу.

Ранее в Москве учителя информатики в одной из школ заподозрили в педофилии. По словам потерпевшей ученицы, 38-летний мужчина остался с ней один в кабинете и начал трогать ее за ягодицы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о госпитализации четвертого россиянина с сибирской язвой
В Петербурге появится гигантский ТРК
Учителя обвинили в развращении школьниц во время уроков в Москве
Бывшего журналиста белорусского госканала приговорили к трем годам колонии
Названы рычаги давления Китая на США
Россиянам назвали правила сочетания цветов в одежде
Слова президента Чехии о пределе помощи Украине объяснили
В Кировоградской области Украины сообщили о взрыве
Раскрыты результаты анализов россиян с подозрением на сибирскую язву под Москвой
РФС подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Ирака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.