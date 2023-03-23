Россиянин задушил мать во время ссоры шнурками от обуви

В Мариинском Посаде мужчина задушил мать во время ссоры шнурками от обуви, его арестовали

В Мариинском Посаде Чувашской Республики арестовали 37-летнего мужчину, который убил мать во время ссоры. Об этом в четверг, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 15 марта он поссорился с 60-летней матерью в ее квартире на почве неприязни и задушил ее шнурками.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержали 54-летнего мужчину, задушившего жену из-за бытовой ссоры.