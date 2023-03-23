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09:07, 23 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил уголовное дело из-за заражения сибирской язвой троих россиян

В Чувашии СК возбудил уголовное дело из-за заражения сибирской язвой троих местных жителей

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В Чувашии следователи возбудили уголовное дело из-за заражения сибирской язвой троих местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгения Кузнецова.

Дело возбуждено по части 1 статьи 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений»).

По данным ведомства, житель деревни Старое Акташево забил на мясо своего бычка, который был заражен. Он не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару. Кроме того, с 2022 года он перестал прививать скот против сибирской язвы. В итоге сосед фигуранта, его жена и еще один гражданин заразились.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае произошла массовая гибель серых журавлей, которые занесены в Красную книгу.

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Екатерина Власова
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