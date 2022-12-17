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13:22, 17 декабря 2022Силовые структуры

В российском регионе произошла массовая гибель журавлей

СКР расследует массовую гибель серых журавлей из Красной книги в Ставропольском крае

Фото: СК РФ

В Ставропольском крае произошла массовая гибель серых журавлей из Красной книги. Об этом в субботу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ноябре в Петровском городском округе обнаружили 800 тушек птиц, четыре зайца и куропатку. Были проведены химико-токсикологического исследования, которые показали, что в крови животных найден яд, содержащий фосфорорганические соединения, приведшие к смерти.

По версии следствия, осенью проводилась борьба с грызунами, однако технологии применения препарата не были соблюдены. Таким образом токсичное вещество распространилось на почве и привело к тяжким последствиям для окружающей среды. Расследование дела продолжается.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 249 УК РФ («Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия»).

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Екатерина Власова
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