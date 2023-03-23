Анна Семенович снялась в купальнике и вызвала споры в сети

Певица Анна Семенович снялась в купальнике на Мальдивах и вызвала споры в сети

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в купальнике во время отдыха на Мальдивах и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах певица предстала во время плавания в бассейне. Она надела голубой купальник с абстрактным узором, распустила волосы и позировала, показывая на камеру пышный бюст. «Немного нежности с утра», — подписала публикацию звезда.

В свою очередь пользователи высказали мнение о ролике в комментариях. Так, одни раскритиковали исполнительницу за откровенный внешний вид. «Где здесь нежность? Очень надоели ваши "ведра" десятилитровые», «В зал сходите и сядьте на диету», «Сегодня в отеле видела Анну — выглядит не так, как в соцсетях с масками и фотошопом», «Испанский стыд», «Сексуальность нельзя сыграть, с ней нужно родиться. (...) А здесь жалкое зрелище», — заявили юзеры.

В то же время другие поклонники встали на защиту Семенович. «Мы все разные, и в этом кайф», «Мне такие пышки нравятся. Каждому свое», «Странные люди. Я подписана на Анну потому, что она мне нравится и мотивирует женщин любить себя», «Что значит "бидоны"? Что значит "уменьшить грудь"? Все у нее прекрасно», — отметили фанаты.

Ранее в марте Анна Семенович призналась, что поправилась на семь килограммов, показав фото в купальнике, снятое на Мальдивах. Также она рассказала, что занимается спортом лишь в те дни, когда есть настроение. Певица объяснила, что не готова идти на жертвы ради красивых форм.