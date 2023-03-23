Сироту из российского региона оставили без жилья

Сироту из Смоленской области оставили без положенного по закону жилья

Сирота из Сафоновского района Смоленской области осталась без положенного ей по закону жилья. Власти российского региона не обеспечили девушку квартирой после выпуска из интерната, несмотря на решение суда, сообщает Readovka67.

Девушка обратилась в прокуратуру и подала иск в суд о предоставлении квартиры в конце 2021 года. Согласно решению суда, департамент Смоленской области по образованию и науке, а также администрация района должны были предоставить сироте жилье в течение шести месяцев. Срок истек в мае 2022 года, однако ключи девушка до сих пор не получила.

Россиянка обратилась в управление Следственного комитета России (СКР) по Смоленской области. Сироту признали потерпевшей и завели уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками местных администрации и департамента по образованию и науке. Однако решение СКР ситуацию не изменило.

Ранее сообщалось, что инвалид из Казани получил от властей квартиру, в которой не может воспользоваться санузлом: дверной проем в туалете оказался слишком узким для коляски.