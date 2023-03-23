Российская ведущая Ксения Собчак станцевала на камеру в купальнике и развеселила фанатов

Российская ведущая Ксения Собчак поделилась забавным видео и развеселила фанатов. Соответсвующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В размещенном ролике 41-летняя знаменитость исполняет танец на камеру в раздельном купальнике коричневого цвета, размахивая веерами. На ней надета разноцветная юбка длины макси, вязаная пляжная кофта и солнцезащитные очки в круглой оправе. Волосы собраны в небольшой пучок.

Публикация развеселила поклонников Собчак, о чем они принялись писать в комментариях. «И Кармен, и Месси, и Волочкова в одном флаконе», «Вот умеет же Собчак жить весело и красиво», «Ну, талант, талант!», «Чудо как хороша!», «Что за огненные танцы?» — высказывались они.

В январе Ксения Собчак показала фигуру в откровенном образе и восхитила подписчиков. Журналистка выложила снимок, на котором она позирует в купели на фоне заснеженного леса в бикини темно-красного цвета. Кроме того, на размещенном кадре видно, что телезвезда отказалась от макияжа, а свои волосы распустила и небрежно уложила.