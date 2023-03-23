Бывший участник «Дома-2» обвинил Малышеву в неуважении к зрителям

Экс-участник «Дома-2» Солнцев словами «неуважение к зрителю» оценил «Жить здорово!»

Бывший участник российского реалити-шоу «Дом-2», блогер Рустам Солнцев раскритиковал передачу «Жить здорово!» и ее руководителя и ведущую Елену Малышеву и обвинил телеврача в неуважении к зрителям. Мнением он поделился с «Телепрограммой».

Солнцева попросили оценить слова актрисы Марины Федункив о том, что Малышева в прошлом назвала ведущую Екатерину Варнаву «страшненькой». Экс-участник реалити-шоу заявил, что ведущая «Жить здорово!», несмотря на свой возраст, «не имеет понимания ни о себе, ни об окружающих».

«Пусть Елена [Малышева] обижается, но что она творила в своей передаче "Жить здорово!", когда мемы вовсю проносились по интернету... Все-таки этот контент, во-первых, рассчитан на неуважение к зрителю. Поэтому еще тогда я не ожидал от нее никаких высот», — добавил Солнцев.

Федункив вспомнила постыдный случай с Малышевой и Варнавой в интервью проекту «Пожалуйста, не рассказывай!» на Rutube. Ситуация произошла, когда актрисы должны были выступать на церемонии вручения премии в области медицины «Призвание». По ее словам, Малышева, которую они встретили на репетиции, порекомендовала Варнаве нанести макияж и назвала ее «очень страшненькой».