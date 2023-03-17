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12:51, 17 марта 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала о постыдном случае с Малышевой

Федункив рассказала, что Малышева при знакомстве назвала Варнаву «очень страшненькой»
Марина Федункив

Марина Федункив. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив вспомнила о постыдном случае, который произошел при знакомстве ее коллеги по проекту Екатерины Варнавы и известной телеведущей и врача Елены Малышевой. По ее словам, доктор неправильно произнесла фамилию юмористки и назвала ее «очень страшненькой». Подробности истории она раскрыла в эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», запись которого доступна на Rutube.

Федункив рассказала, что однажды ее, Варнаву и другого участника Comedy Woman Олега Верещагина пригласили выступить на церемонии вручения премии в области медицины «Призвание». На репетиции перед мероприятием юмористы познакомились с Малышевой, которая пришла туда вместе с коллегами.

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«Малышева подходит такая, а у нее же свита, вот этот Герман Шаевич [Гандельман] (врач-кардиолог, коллега телеведущей по программе «Жить здорово!» — прим. «Ленты.ру»). Вот эта вся свита за ней идет. Она же ведь такая. Шаг влево, шаг вправо — расстрел. (...) И она [говорит:] "Мариночка, я вас обожаю. Вы такая потешная. Я прям хохочу, как вас включаю". Я говорю: "А я [хохочу], вас когда включаю"», — вспомнила Федункив.

После этого врач подошла к Варнаве и, исковеркав ее фамилию, сделала замечание из-за внешности. «Варава, а вы чего не краситесь? Вы красьтесь, а то вы страшненькая очень», — процитировала телеведущую Федункив. Актриса уточнила, что в тот момент она и ее коллега не были накрашены, так как были на репетиции, а не на самом мероприятии.

Ранее Федункив рассказала об отношениях с другими участницами Comedy Woman после закрытия шоу. По словам актрисы, она продолжает общаться с некоторыми юмористками, в частности, с Татьяной Морозовой, Тамарой Туравой, Марией Кравченко и Екатериной Скулкиной.

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Олег Давыдов
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